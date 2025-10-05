LIVE Errani Paolini-Kato Stollar 6-7 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | le azzurre sprecano l’impossibile e perdono il 1° set al tie-break
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-GRIEKSPOOR OGGI KatoStollar-ErraniPaolini 7-6(1)! Ve l’avevamo detto che questo tie-break poteva riservare insidie. Non sono stati sfruttati due set point, ma le azzurre sono state praticamente sempre in vantaggio sia nel punteggio dei game sia nei turni di servizio delle rivali. Adesso c’è da rimontare! 1-6 Servizio Kato e comoda chiusura Stollar. 1-5 Fuori misura il dritto di Paolini. 1-4 Niente, passa con il devastante dritto Stollar su Paolini. Incredibile, ma ve l’avevamo annunciato. E’ la legge del tennis. Domini un parziale, lo perdi al tie-break. 🔗 Leggi su Oasport.it
