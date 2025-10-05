LIVE Errani Paolini-Kato Stollar 6-7 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | le azzurre sprecano l’impossibile e perdono il 1° set al tie-break

Oasport.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-GRIEKSPOOR OGGI KatoStollar-ErraniPaolini 7-6(1)! Ve l’avevamo detto che questo tie-break poteva riservare insidie. Non sono stati sfruttati due set point, ma le azzurre sono state praticamente sempre in vantaggio sia nel punteggio dei game sia nei turni di servizio delle rivali. Adesso c’è da rimontare! 1-6 Servizio Kato e comoda chiusura Stollar. 1-5 Fuori misura il dritto di Paolini. 1-4 Niente, passa con il devastante dritto Stollar su Paolini. Incredibile, ma ve l’avevamo annunciato. E’ la legge del tennis. Domini un parziale, lo perdi al tie-break. 🔗 Leggi su Oasport.it

live errani paolini kato stollar 6 7 wta pechino 2025 in diretta le azzurre sprecano l8217impossibile e perdono il 1176 set al tie break

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kato/Stollar 6-7, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: le azzurre sprecano l’impossibile e perdono il 1° set al tie-break

In questa notizia si parla di: errani - paolini

LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-6, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre si fermano in semifinale

LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-3, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: set e break di svantaggio per le azzurre

LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-1, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre provano a reagire

live errani paolini katoErrani/Paolini-Kato/Stollar, la finale live del doppio al Wta Pechino - Le azzurre sfidano l'inedita coppia Kato/Stollar, in finale al loro primo torneo insieme. Secondo sport.sky.it

live errani paolini katoLIVE Errani/Paolini-Kato/Stollar 6-6, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: incredibile ma vero, tie-break per decidere il 1° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER- Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Errani Paolini Kato