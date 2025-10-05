LIVE Errani Paolini-Kato Stollar 6-7 6-3 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | si decide la finale al match tie-break!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-GRIEKSPOOR OGGI 5-1 In rete il rovescio di Kato!! Si gira! 4-1 In campo il lungoriga vincente di rovescio Stollar. 4-0 Fuori il lob di Kato!! 3-0 Non passa la volèe di Kato! Doppio mini-break! 2-0 Fuori anche il dritto d’approccio al volo! 1- Se ne va il rovescio di Stollar. ErraniPaolini-KatoStollar 6-7, 6-3! IN RETEEEE il dritto di Stollar! Forziamo un altro break! Seconda 40-40 Non risponde Sara con il dritto. 30-40 Prima vincente Stollar. 15-40 Chiude a rete Errani. 15-30 Si salva in modo incredibile di controbalzo Stollar. 🔗 Leggi su Oasport.it

