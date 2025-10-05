CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-GRIEKSPOOR OGGI 0-30 Gratuito di dritto Stollar. 0-15 Doppio fallo. 5-3 FUORI anche il dritto di Kato. Diciamo la verità, un mezzo disastro delle rivali da 0-30. 40-30 Se ne va il dritto di Stollar!!! 30-30 Rimane sulla racchetta la volèe alla giapponese. Se la sono vista bruttissima le italiane. 15-30 Non risponde Kato. 0-30 Entra a rete e chiude Stollar. 0-15 Errore di dritto di Errani. 4-3 Tengono la battuta le rivali. 40-15 Altro dritto fuori Paolini. 30-15 Stop volley a segno di Errani. 30-0 Para Stollar a rete e fa punto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kato/Stollar 6-7, 453, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: azzurre con un break nel 2° set