CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-GRIEKSPOOR OGGI 30-15 Stop volley a segno di Errani. 30-0 Para Stollar a rete e fa punto. 15-0 Servizio vincente Kato. 4-2 Mamma mia, ancora a zero le azzurre. Inspiegabile come siano sotto nello score. 40-0 Prima vincente. 30-0 Nastro e fuori il rovescio di Kato. 15-0 Gran prima di Jasmine e comoda chiusura di Sara. 3-2 Servizio e dritto al volo. Partita veramente maledetta. 40-40 Attenzione, errore di Stollar e chance di 4-1!! 40-15 Doppio fallo. 40-30 Si riapre il game con la chiusura di Errani! 40-0 Non risponde Paolini, 30-0 Non risponde Errani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kato/Stollar 6-7, 3-2, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: azzurre con un break nel 2° set