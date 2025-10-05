LIVE Errani Paolini-Kato Stollar 6-7 2-0 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | arriva il break delle azzurre con 50? di ritardo!!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-GRIEKSPOOR OGGI 40-15 Chiude la giapponese di volo. 30-15 Risposta di dritto a segno Paolini. 30-0 Chiude a rete Stollar. 15-0 Non risponde la toscana. 2-0 Via, voliamo via. 40-0 Servizio vincente. Non rischiamo nulla dal primo gioco del match in battuta, ma siamo sotto di un set. 30-0 Non risponde di rovescio Kato. 15-0 Con il dritto Paolini. 1-0 E ALLORA, abbiamo sprecato qualsiasi cosa. Adesso però siamo riuscite a brekkare! 30-40 Lungo il pallonetto difensivo di Stollar. Altre chance! 30-30 Alza ma esce il pallonetto difensivo di Errani. 🔗 Leggi su Oasport.it

