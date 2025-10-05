LIVE Errani Paolini-Kato Stollar 6-7 2-0 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | arriva il break delle azzurre con 50? di ritardo!!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-GRIEKSPOOR OGGI 40-15 Chiude la giapponese di volo. 30-15 Risposta di dritto a segno Paolini. 30-0 Chiude a rete Stollar. 15-0 Non risponde la toscana. 2-0 Via, voliamo via. 40-0 Servizio vincente. Non rischiamo nulla dal primo gioco del match in battuta, ma siamo sotto di un set. 30-0 Non risponde di rovescio Kato. 15-0 Con il dritto Paolini. 1-0 E ALLORA, abbiamo sprecato qualsiasi cosa. Adesso però siamo riuscite a brekkare! 30-40 Lungo il pallonetto difensivo di Stollar. Altre chance! 30-30 Alza ma esce il pallonetto difensivo di Errani. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: errani - paolini
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-6, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre si fermano in semifinale
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-3, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: set e break di svantaggio per le azzurre
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-1, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre provano a reagire
In campo ORA Paolini ed Errani nella finale del WTA 1000 di Pechino: FORZA AZZURRE! - X Vai su X
Sara Errani e Jasmine Paolini apriranno il programma dell'ultima giornata a Pechino alle 10:30 italiane, sfidando Kato/Stollar per il titolo. Alle 13 Anisimova-Noskova per il trono del singolare - facebook.com Vai su Facebook
Wta Pechino, Errani e Paolini in finale nel doppio: battute Hsieh e Ostapenko - Alla quinta finale stagionale, le azzurre sfideranno per il titolo la coppia Kato/Stollar. Si legge su sport.sky.it
Pechino su SuperTennis: Errani/Paolini a caccia del bis (live alle 10.30 in tv) - Seconda finale di fila per Sara Errani e Jasmine Paolini al “China Open”, penultimo WTA 1000 della stagione, dotato di un montepremi di ... Segnala sport.tiscali.it