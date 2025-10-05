CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-GRIEKSPOOR OGGI (2° MATCH DALLE 12.30) 30-0 Stecca di dritto Kato. 15-0 Però sbaglia un comodo dritto l’ungherese. 3-3 E chiude di volo Kato. Super rimonta di Stollar al servizio! Seconda, esce di poco l’ace. 40-30 Wow, ace. 30-30 Prima vincente. 15-30 Clamorosa seconda giocata dall’ungherese. Slice vincente a 160kmh. Seconda. 0-30 Serie di miracoli difensivi di Kato, che aveva la chiusura sopra la rete a disposizione ma non è riuscita ad ‘uccidere’. Poi ci ha pensato Paolini! 0-15 Sbaglia di dritto Stollar. Può essere il game! Errani ha vinto 35 titoli di doppio femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kato/Stollar 3-3, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: equilibrio che non si rompe a metà 1° set!