LIVE Errani Paolini-Kato Stollar 3-3 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | equilibrio che non si rompe a metà 1° set!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-GRIEKSPOOR OGGI (2° MATCH DALLE 12.30) 30-0 Stecca di dritto Kato. 15-0 Però sbaglia un comodo dritto l’ungherese. 3-3 E chiude di volo Kato. Super rimonta di Stollar al servizio! Seconda, esce di poco l’ace. 40-30 Wow, ace. 30-30 Prima vincente. 15-30 Clamorosa seconda giocata dall’ungherese. Slice vincente a 160kmh. Seconda. 0-30 Serie di miracoli difensivi di Kato, che aveva la chiusura sopra la rete a disposizione ma non è riuscita ad ‘uccidere’. Poi ci ha pensato Paolini! 0-15 Sbaglia di dritto Stollar. Può essere il game! Errani ha vinto 35 titoli di doppio femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: errani - paolini
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-6, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre si fermano in semifinale
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-3, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: set e break di svantaggio per le azzurre
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-1, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre provano a reagire
Errani/Paolini-Kato/Stollar, la finale LIVE del doppio al Wta Pechino #SkySport #Tennis #SkyTennis #WtaPechino - X Vai su X
Sara Errani e Jasmine Paolini apriranno il programma dell'ultima giornata a Pechino alle 10:30 italiane, sfidando Kato/Stollar per il titolo. Alle 13 Anisimova-Noskova per il trono del singolare - facebook.com Vai su Facebook
Errani/Paolini-Kato/Stollar, la finale live del doppio al Wta Pechino - Le azzurre sfidano l'inedita coppia Kato/Stollar, in finale al loro primo torneo insieme. Riporta sport.sky.it
LIVE Errani/Paolini-Kato/Stollar, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: in palio il titolo e punti per incrementare il n.1 nella Race - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida finale del WTA 1000 di Pechino, tabellone ... oasport.it scrive