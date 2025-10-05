LIVE Errani Paolini-Kato Stollar 1-1 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | iniziata la finale azzurre per volare via nella race!

Oasport.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-GRIEKSPOOR OGGI (2° MATCH DALLE 12.30) 30-0 In rete il dritto di Kato. 15-0 Prima sostanziosa di Errani, non risponde Stollar. 1-1 A quindici Stollar. 40-15 Non chiude lo smash la minuta Kato, la beffa Paolini col dritto. 40-0 Non risponde Paolini. 30-0 Splendido scambio, applausi scroscianti. Alla fine è larga la volèe di dritto di Paolini ma abbiamo visto di tutto. 15-0 Prima vincente Stollar. 1-0 Non risponde Kato. Con il brivido le azzurre! 40-40 Risposta vincente di Kato. Punto decisivo! 40-30 Stecca di dritto Paolini, attenzione. 🔗 Leggi su Oasport.it

live errani paolini kato stollar 1 1 wta pechino 2025 in diretta iniziata la finale azzurre per volare via nella race

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kato/Stollar 1-1, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: iniziata la finale, azzurre per volare via nella race!

In questa notizia si parla di: errani - paolini

LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-6, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre si fermano in semifinale

LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-3, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: set e break di svantaggio per le azzurre

LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-1, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre provano a reagire

live errani paolini katoA che ora Errani/Paolini-Kato/Stollar oggi, WTA Pechino 2025: orario, tv, canale preciso, streaming - Oggi, domenica 5 ottobre, andrà in scena la finale del doppio femminile del WTA1000 di Pechino. Riporta oasport.it

live errani paolini katoPechino su SuperTennis: Errani/Paolini a caccia del bis (live alle 10.30 in tv) - Seconda finale di fila per Sara Errani e Jasmine Paolini al “China Open”, penultimo WTA 1000 della stagione, dotato di un montepremi di ... Scrive sport.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Live Errani Paolini Kato