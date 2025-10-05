LIVE Errani Paolini-Kato Stollar 1-1 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | iniziata la finale azzurre per volare via nella race!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-GRIEKSPOOR OGGI (2° MATCH DALLE 12.30) 30-0 In rete il dritto di Kato. 15-0 Prima sostanziosa di Errani, non risponde Stollar. 1-1 A quindici Stollar. 40-15 Non chiude lo smash la minuta Kato, la beffa Paolini col dritto. 40-0 Non risponde Paolini. 30-0 Splendido scambio, applausi scroscianti. Alla fine è larga la volèe di dritto di Paolini ma abbiamo visto di tutto. 15-0 Prima vincente Stollar. 1-0 Non risponde Kato. Con il brivido le azzurre! 40-40 Risposta vincente di Kato. Punto decisivo! 40-30 Stecca di dritto Paolini, attenzione. 🔗 Leggi su Oasport.it
