LIVE Errani Paolini-Kato Stollar 1-0 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | iniziata la finale azzurre per volare via nella race!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-GRIEKSPOOR OGGI (2° MATCH DALLE 12.30) 1-0 Sul velluto e a quindici il primo gioco delle azzurre! 40-15 Lungo il lob della toscana. 40-0 ACE! 30-0 Sbaglia di dritto Kato. 15-0 Pesante dritto lungoriga su Kato della toscana dopo il servizio. Jasmine Paolini al servizio! 10:35 L’anno scorso in finale ErraniPaolini sconfissero ChanKudermetova. Non giocano un ultimo atto da Berlino 2025. Giocatrici in campo! 10:24 Azzurre che hanno vinto in stagione a Dubai, a Roma e cercano il 3° titolo WTA 1000 del 2025, nettamente la loro miglior stagione in coppia. 🔗 Leggi su Oasport.it

