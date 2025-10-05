LIVE Coppa Agostoni 2025 in DIRETTA | si avvantaggiano sei corridori gruppo subito dietro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20 120 chilometri alla conclusione. 14.17 Si muovono altri corridori da dietro ma il gruppo è vicino. 14.15 Azione di sei corridori sul Lissolo. Si tratta di Rafal Majka (UAE), Remy Rochas (Groupama-FDJ), Lorenzo Milesi (Movistar), Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step), Davide Piganzoli (Team Polti VisitMalta) e Jonathan Caicedo (Petrolike). 14.12 Percorsi in un’ora circa 40 chilometri. 14.09 Prossimi chilometri in salita verso Lissolo. 14.06 Circa 5 chilometri ai piedi della salita di Lissolo (2 km al 6,7% di pendenza media). 14.03 Tanti i tentativi di fuga senza successo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Coppa Agostoni 2025 in DIRETTA: si avvantaggiano sei corridori, gruppo subito dietro

Lissone aspetta la Coppa Agostoni 2025: da Gimondi al messicano Del Toro, una gara che fa ancora sognare

Coppa Agostoni 2025, domenica 5 ottobre 2025: percorso, orari e strade chiuse

Coppa Agostoni, a Lissone scatta il conto alla rovescia

