CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.38 Meno di 100 km all’arrivo. 14.36 Gli inseguitori sono: Lorenzo Germani (Groupama-FDJ), Walter Cazloni (Q36.5 Pro Cycling Team) e Nicolò Garibbo (Team Ukyo) a circa 50?. 14.34 Il gruppo ha un ritardo di 1’50”. 14.32 Al comando ci sono: Rafal Majka (UAE), Remy Rochas (Groupama-FDJ), Lorenzo Milesi (Movistar), Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step), Davide Piganzoli (Team Polti VisitMalta), Jonathan Caicedo (Petrolike), Ivo Oliveira (UAE), Adam Yates (UAE), Ion Izaguirre (Cofidis), Paul Lapeira e Nans Peters (Decathlon AG2R La Mondiale), Carlos Canal (Movistar), Fausto Masnada (XDS Astana Team), Huge De La Calle e Sergio Chumil (Burgoss Burbellett BH), Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) e Alessandro Fancellu (Team Ukyo). 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Coppa Agostoni 2025 in DIRETTA: sedici in testa, gruppo a circa 2?