LIVE Coppa Agostoni 2025 in DIRETTA | primo passaggio nel circuito per il gruppo compatto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.57 Scollinato anche il Colle Brianza, ora si affronta nuovamente la discesa. 13.53 Si affronta ora il Colle Brianza. 13.50 Percorsi già oltre 30 chilometri. 13.46 Breve tratto pianeggiante prima del Colle Brianza (3.6 km al 6,4% di pendenza media). 13.43 Simone Velasco corre oggi la Coppa Agostoni per la decima volta in carriera. 13.40 Ancora nessun tentativo di fuga. 13.38 Rapida discesa. 13.35 Si affronta ora il Sirtori. 13.32 I corridori entrano nel circuito di Lissone. 13.30 Prossimi chilometri in leggera salita. 13.27 Meno di 5 chilometri ai piedi della salita di Sirtori (1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Coppa Agostoni 2025 in DIRETTA: primo passaggio nel circuito per il gruppo compatto

LIVE Coppa Agostoni 2025 in DIRETTA: Del Toro uomo da battere in Brianza - Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Coppa Agostoni 2025.

Coppa Agostoni 2025 al via! Ufficialmente partita la 78° edizione! - La Coppa Agostoni è partita da Via Bottego e il gruppo sta già affrontando i primi chilometri, pronto a entrare nel celebre circuito del Lissolo. Si legge su mbnews.it