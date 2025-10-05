LIVE Coppa Agostoni 2025 in DIRETTA | partita ufficialmente la gara
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.07 Favorito numero uno è Isaac Del Toro, vincitore ieri del Giro dell’Emilia. 13.04 Saranno 166,7 i chilometri da percorrere, con partenza e arrivo a Lisson per inaugurare il Trittico Lombardo. 13.01 La corsa è ufficialmente partita. 13.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Coppa Agostoni 2025. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Coppa Agostoni 2025. La storica corsa in linea, giunta alla settantottesima edizione, inaugura il tradizionale Trittico Lombardo: si parte da Lissone e si arriva nella stessa località dopo 166,7 chilometri di una gara che si preannuncia intensa e combattuta. 🔗 Leggi su Oasport.it
