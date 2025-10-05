CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:31 Jay Vine e Paul Lapeira sono stati ripresi dal gruppo con Del Toro e Finn. 16:28 La velocità media aggiornata è di 41,1 kmh. 16:25 Adam Yates (UAE Team Emirates-XRG) e Carlos Canal (Movistar Team) continuano la loro azione. Lapeira prova ad avvicinarsi, ma Vine non molla la presa. 16:23 La coppia al comando della corsa deve guardarsi anche dal duo Paul Lapeira (Decathlon) e Jay Vine (UAE), staccati di circa venti secondi. 16:21 Il ritardo del gruppo Del Toro, nei confronti del duo di testa, è ora di 1?. 16:19 Il duo Yates-Canal ha un vantaggio di 1’15” sugli inseguitori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Coppa Agostoni 2025 in DIRETTA: la corsa entra nelle fasi decisive