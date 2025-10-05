LIVE Coppa Agostoni 2025 in DIRETTA | la corsa entra nelle fasi decisive

Oasport.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:31 Jay Vine e Paul Lapeira sono stati ripresi dal gruppo con Del Toro e Finn. 16:28 La velocità media aggiornata è di 41,1 kmh. 16:25 Adam Yates (UAE Team Emirates-XRG) e Carlos Canal (Movistar Team) continuano la loro azione.  Lapeira prova ad avvicinarsi, ma Vine non molla la presa. 16:23 La coppia al comando della corsa deve guardarsi anche dal duo Paul Lapeira (Decathlon) e Jay Vine (UAE), staccati di circa venti secondi. 16:21 Il ritardo del gruppo Del Toro, nei confronti del duo di testa, è ora di 1?. 16:19 Il duo Yates-Canal ha un vantaggio di 1’15” sugli inseguitori. 🔗 Leggi su Oasport.it

live coppa agostoni 2025 in diretta la corsa entra nelle fasi decisive

© Oasport.it - LIVE Coppa Agostoni 2025 in DIRETTA: la corsa entra nelle fasi decisive

In questa notizia si parla di: coppa - agostoni

Lissone aspetta la Coppa Agostoni 2025: da Gimondi al messicano Del Toro, una gara che fa ancora sognare

Coppa Agostoni 2025, domenica 5 ottobre 2025: percorso, orari e strade chiuse

Coppa Agostoni, a Lissone scatta il conto alla rovescia

live coppa agostoni 2025LIVE Coppa Agostoni 2025 in DIRETTA: Del Toro uomo da battere in Brianza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Coppa Agostoni 2025. Si legge su oasport.it

live coppa agostoni 2025Coppa Agostoni 2025 al via! Ufficialmente partita la 78° edizione! - La Coppa Agostoni è partita da Via Bottego e il gruppo sta già affrontando i primi chilometri, pronto a entrare nel celebre circuito del Lissolo. Si legge su mbnews.it

Cerca Video su questo argomento: Live Coppa Agostoni 2025