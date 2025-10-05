LIVE Coppa Agostoni 2025 in DIRETTA | Jay Vine aggancia i fuggitivi Gruppo a 37

Oasport.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:48 Il gruppo mette ormai i fuggitivi nel mirino. Provano l’azione Bastien Tronchon (Decathlon), Valentin Madouas (Groupama-FDJ) e Natnael Tesfatsion (Movistar). 15:45 Vine e Fancellu, in due frangenti diversi, agganciano il gruppo di testa. 15:43 Vine ha staccato Fancellu e prosegue nella sua azione da solo. 15:42 78 corridori sui 147 partecipanti sono al debutto nella Coppa Agostoni. 15:39 Jay Vine aggancia Fancellu, vittima di una caduta da cui si è prontamente ripreso. I due accusano un ritardo di 36” nei confronti dei fuggitivi. 15:38 Siamo a meno di sessanta chilometri dalla conclusione della corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

live coppa agostoni 2025 in diretta jay vine aggancia i fuggitivi gruppo a 37

© Oasport.it - LIVE Coppa Agostoni 2025 in DIRETTA: Jay Vine aggancia i fuggitivi. Gruppo a 37”

In questa notizia si parla di: coppa - agostoni

Lissone aspetta la Coppa Agostoni 2025: da Gimondi al messicano Del Toro, una gara che fa ancora sognare

Coppa Agostoni 2025, domenica 5 ottobre 2025: percorso, orari e strade chiuse

Coppa Agostoni, a Lissone scatta il conto alla rovescia

live coppa agostoni 2025LIVE Coppa Agostoni 2025 in DIRETTA: Del Toro uomo da battere in Brianza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Coppa Agostoni 2025. Si legge su oasport.it

live coppa agostoni 2025Dove vedere in tv la Coppa Agostoni 2025: orari, programma, streaming - La stagione del grande ciclismo internazionale corre veloce verso la conclusione. Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Coppa Agostoni 2025