LIVE Coppa Agostoni 2025 in DIRETTA | Jay Vine aggancia i fuggitivi Gruppo a 37
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:48 Il gruppo mette ormai i fuggitivi nel mirino. Provano l’azione Bastien Tronchon (Decathlon), Valentin Madouas (Groupama-FDJ) e Natnael Tesfatsion (Movistar). 15:45 Vine e Fancellu, in due frangenti diversi, agganciano il gruppo di testa. 15:43 Vine ha staccato Fancellu e prosegue nella sua azione da solo. 15:42 78 corridori sui 147 partecipanti sono al debutto nella Coppa Agostoni. 15:39 Jay Vine aggancia Fancellu, vittima di una caduta da cui si è prontamente ripreso. I due accusano un ritardo di 36” nei confronti dei fuggitivi. 15:38 Siamo a meno di sessanta chilometri dalla conclusione della corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: coppa - agostoni
