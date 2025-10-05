LIVE Coppa Agostoni 2025 in DIRETTA | il gruppo guadagna terreno sui fuggitivi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:05 In testa alla corsa ci sono: Rafal Majka (UAE), Remy Rochas (Groupama-FDJ), Lorenzo Milesi (Movistar), Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step), Davide Piganzoli (Team Polti VisitMalta), Jonathan Caicedo (Petrolike), Ivo Oliveira (UAE), Adam Yates (UAE), Ion Izaguirre (Cofidis), Paul Lapeira e Nans Peters (Decathlon AG2R La Mondiale), Carlos Canal (Movistar), Fausto Masnada (XDS Astana Team), Huge De La Calle e Sergio Chumil (Burgoss Burbellett BH), Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) e Alessandro Fancellu (Team Ukyo). 15:02 Mancano poco più di ottanta chilometri alla fine della corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Coppa Agostoni 2025 in DIRETTA: il gruppo guadagna terreno sui fuggitivi

Lissone aspetta la Coppa Agostoni 2025: da Gimondi al messicano Del Toro, una gara che fa ancora sognare

Coppa Agostoni 2025, domenica 5 ottobre 2025: percorso, orari e strade chiuse

Coppa Agostoni, a Lissone scatta il conto alla rovescia

LIVE Coppa Agostoni 2025 in DIRETTA: Del Toro uomo da battere in Brianza

Coppa Agostoni 2025 al via! Ufficialmente partita la 78° edizione! La Coppa Agostoni è partita da Via Bottego e il gruppo sta già affrontando i primi chilometri, pronto a entrare nel celebre circuito del Lissolo.