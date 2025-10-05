LIVE Coppa Agostoni 2025 in DIRETTA | i corridori entrano nel circuito di Lissone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40 Ancora nessun tentativo di fuga. 13.38 Rapida discesa. 13.35 Si affronta ora il Sirtori. 13.32 I corridori entrano nel circuito di Lissone. 13.30 Prossimi chilometri in leggera salita. 13.27 Meno di 5 chilometri ai piedi della salita di Sirtori (1.5 km al 5,6% di pendenza media). 13.25 150 chilometri alla fine. 13.22 Tra poco si entrerà nel circuito di Lissone. 13.19 15 chilometri fatti, gruppo sempre compatto. 13.16 Tra gli italiani, presente anche Lorenzo Mark Finn, oro mondiale Under 23. 13.13 L’anno scorso fu lo svizzero Marc Hirschi ad imporsi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Coppa Agostoni 2025 in DIRETTA: i corridori entrano nel circuito di Lissone

