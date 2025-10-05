CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Ripresi dal gruppo Calzoni e Garibbo. 14.47 Sale a 2’10” il ritardo del gruppo. 14.44 Lorenzo Germani rimane l’unico inseguitore dei battistrada con un distacco di 40?. 14.41 Si sta per concludere il secondo giro del circuito. 14.38 Meno di 100 km all’arrivo. 14.36 Gli inseguitori sono: Lorenzo Germani (Groupama-FDJ), Walter Cazloni (Q36.5 Pro Cycling Team) e Nicolò Garibbo (Team Ukyo) a circa 50?. 14.34 Il gruppo ha un ritardo di 1’50”. 14.32 Al comando ci sono: Rafal Majka (UAE), Remy Rochas (Groupama-FDJ), Lorenzo Milesi (Movistar), Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step), Davide Piganzoli (Team Polti VisitMalta), Jonathan Caicedo (Petrolike), Ivo Oliveira (UAE), Adam Yates (UAE), Ion Izaguirre (Cofidis), Paul Lapeira e Nans Peters (Decathlon AG2R La Mondiale), Carlos Canal (Movistar), Fausto Masnada (XDS Astana Team), Huge De La Calle e Sergio Chumil (Burgoss Burbellett BH), Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) e Alessandro Fancellu (Team Ukyo). 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Coppa Agostoni 2025 in DIRETTA: diciassette uomini in fuga, gruppo a circa 2?