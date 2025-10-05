LIVE Coppa Agostoni 2025 in DIRETTA | diciassette uomini in fuga gruppo a circa 2?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Ripresi dal gruppo Calzoni e Garibbo. 14.47 Sale a 2’10” il ritardo del gruppo. 14.44 Lorenzo Germani rimane l’unico inseguitore dei battistrada con un distacco di 40?. 14.41 Si sta per concludere il secondo giro del circuito. 14.38 Meno di 100 km all’arrivo. 14.36 Gli inseguitori sono: Lorenzo Germani (Groupama-FDJ), Walter Cazloni (Q36.5 Pro Cycling Team) e Nicolò Garibbo (Team Ukyo) a circa 50?. 14.34 Il gruppo ha un ritardo di 1’50”. 14.32 Al comando ci sono: Rafal Majka (UAE), Remy Rochas (Groupama-FDJ), Lorenzo Milesi (Movistar), Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step), Davide Piganzoli (Team Polti VisitMalta), Jonathan Caicedo (Petrolike), Ivo Oliveira (UAE), Adam Yates (UAE), Ion Izaguirre (Cofidis), Paul Lapeira e Nans Peters (Decathlon AG2R La Mondiale), Carlos Canal (Movistar), Fausto Masnada (XDS Astana Team), Huge De La Calle e Sergio Chumil (Burgoss Burbellett BH), Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) e Alessandro Fancellu (Team Ukyo). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: coppa - agostoni
Lissone aspetta la Coppa Agostoni 2025: da Gimondi al messicano Del Toro, una gara che fa ancora sognare
Coppa Agostoni 2025, domenica 5 ottobre 2025: percorso, orari e strade chiuse
Coppa Agostoni, a Lissone scatta il conto alla rovescia
LIVE Coppa Agostoni 2025 in DIRETTA: pochi minuti alla partenza ufficiale - - X Vai su X
Avviso alla cittadinanza – 78ª Coppa Agostoni Domenica 5 ottobre 2025 Si RICORDA alla cittadinanza che, domenica 5 ottobre, dalle ore 13:40 alle ore 16:30 potranno verificarsi disagi alla viabilità, in quanto i corridori effettueranno 4 giri dello stesso - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Coppa Agostoni 2025 in DIRETTA: Del Toro uomo da battere in Brianza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Coppa Agostoni 2025. Lo riporta oasport.it
Dove vedere in tv la Coppa Agostoni 2025: orari, programma, streaming - La stagione del grande ciclismo internazionale corre veloce verso la conclusione. Riporta oasport.it