15:26 Sono stati percorsi i primi cento chilometri di gara. 15:23 Meno di settanta chilometri alla fine. Il gruppo di testa ha iniziato la terza scalata del Lissolo. 15:22 Il vantaggio dei battistrada si mantiene stabile. Il gruppo controlla con un ritardo di poco superiore al minuto. 15:19 Nel gruppo di testa c'è anche Rafa? Majka. Il polacco, fidato scudiero di Tadej Pogacar, ha annunciato il suo ritiro a fine stagione. 15:16 Il messicano Isaac Del Toro, dopo il successo di ieri nel Giro dell'Emilia, è il grande favorito per la vittoria finale. Chi proverà a fermarlo? 15:13 Lorenzo Germani (Groupama-FDJ) è stato ripreso dal gruppo.

LIVE Coppa Agostoni 2025 in DIRETTA: continua l'azione dei battistrada. Il gruppo controlla a circa 1?