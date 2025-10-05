CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:59 Sette uomini tra cui Sette uomini tra cui Del Toro (UAE), Lafay (Decathlon) e Finn (Red Bull) tentano l’allungo per riportarsi sui fuggitivi. 15:58 Cambio di bicicletta per Davide Piganzoli (Team Polti VisitMalta). 15:56 Jay Vine (UAE) e Paul Lapeira (Decathlon) provano a rientrare sul duo di testa. Il loro ritardo è di pochi secondi. 15:55 Il gruppo torna a perdere terreno. Il suo ritardo ora è di 1?. 15:52 Adam Yates, a cinquanta chilometri dalla conclusione, rompe gli indugi e attacca. Lo segue Carlos Canal. 15:51 Fancellu è stato ripreso da Bastien Tronchon (Decathlon), Valentin Madouas (Groupama-FDJ) e Natnael Tesfatsion (Movistar). 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Coppa Agostoni 2025 in DIRETTA: attacco di Adam Yates