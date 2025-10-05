LIVE Coppa Agostoni 2025 in DIRETTA | attacco di Adam Yates Si muovono Finn e Del Toro

Oasport.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:04 Il ritardo dei sette, nei confronti della testa della corsa, è di 25”. 16:02 Con Finn ci sono Del Toro, Lafay, Mühlberger, Tesfazion, Raccagni Noviero e Raccani. 15:59 Sette uomini tra cui Sette uomini tra cui Del Toro (UAE), Lafay (Decathlon) e Finn (Red Bull) tentano l’allungo per riportarsi sui fuggitivi. 15:58 Cambio di bicicletta per Davide Piganzoli (Team Polti VisitMalta). 15:56 Jay Vine (UAE) e Paul Lapeira (Decathlon) provano a rientrare sul duo di testa. Il loro ritardo è di pochi secondi. 15:55 Il gruppo torna a perdere terreno. Il suo ritardo ora è di 1?. 🔗 Leggi su Oasport.it

