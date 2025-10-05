LIVE Coppa Agostoni 2025 in DIRETTA | assolo di Adam Yates a Lissone Velasco sul podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:10 Finisce qui la DIRETTA LIVE testuale della Coppa Agostoni 2025. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Vi auguriamo buon proseguimento di giornata. 17:09 Ottimo risultato collettivo per l’Italia che piazza cinque corridori nelle prime dieci posizioni. 17:08  La Top 10 dell’ordine d’arrivo 1 YATES Adam UAE Team Emirates – XRG 3:57:41 2 CANAL Carlos Movistar Team 1:15 3 VELASCO Simone XDS Astana Team 2:10 4 LAPEIRA Paul Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:10 5 MILESI Lorenzo Movistar Team 2:10 6 VENDRAME Andrea Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:10 7 RACCAGNI NOVIERO Andrea Soudal Quick-Step 2:10 8 OLDANI Stefano Cofidis 2:10 9 KULSET Johannes Uno-X Mobility 2:10 10 DE LA CALLE Hugo Burgos Burpellet BH 2:10 17:06 Adam Yates attacca a cinquanta chilometri dalla fine, l’unico a seguirlo è Carlos Canal. 🔗 Leggi su Oasport.it

