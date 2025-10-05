LIVE Coppa Agostoni 2025 in DIRETTA | Adam Yates vola verso il successo

16:58 Adam Yates taglia il traguardo da solo e vince la Coppa Agostoni 2025. 16:56 Yates affronta l'ultimo chilometro. 16:54 Mancano poco meno di tre chilometri alla fine della gara. 16:53 Il gruppo con Del Toro e Finn dovrà battersi per la conquista del terzo posto. 16:51 Per Adam Yates si tratterebbe del secondo successo stagionale dopo la vittoria del Tour dell'Oman. 16:49 Il britannico supera l'ultimo strappo di giornata, 16:47 Adam Yates continua a guidare la corsa con 44" su Canal e 2'29" sul gruppo. A meno di dieci chilometri dalla fine sembra difficile pensare che il gruppo possa riprenderlo.

