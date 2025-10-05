LIVE Coppa Agostoni 2025 in DIRETTA | Adam Yates guida con oltre 2? sugli inseguitori Foratura per Canal
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:41 Il vantaggio di Yates su Canal è di circa 30”. 16:39 Mancano meno di quindici chilometri alla conclusione. 16:37 Foratura per Carlos Canal. Adam Yates prosegue da solo nel suo attacco. 16:36 La Decathlon AG2R La Mondiale Team prova ad organizzare l’inseguimento. Del Toro e Milesi ne rallentano l’azione per favorire i compagni di squadra all’attacco. 16:34 Il vantaggio della coppia di testa sugli inseguitori è ora di 2’10”. 16:31 Jay Vine e Paul Lapeira sono stati ripresi dal gruppo con Del Toro e Finn. 16:28 La velocità media aggiornata è di 41,1 kmh. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: coppa - agostoni
Lissone aspetta la Coppa Agostoni 2025: da Gimondi al messicano Del Toro, una gara che fa ancora sognare
Coppa Agostoni 2025, domenica 5 ottobre 2025: percorso, orari e strade chiuse
Coppa Agostoni, a Lissone scatta il conto alla rovescia
LIVE Coppa Agostoni 2025 in DIRETTA: pochi minuti alla partenza ufficiale - - X Vai su X
Avviso alla cittadinanza – 78ª Coppa Agostoni Domenica 5 ottobre 2025 Si RICORDA alla cittadinanza che, domenica 5 ottobre, dalle ore 13:40 alle ore 16:30 potranno verificarsi disagi alla viabilità, in quanto i corridori effettueranno 4 giri dello stesso - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Coppa Agostoni 2025 in DIRETTA: Del Toro uomo da battere in Brianza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Coppa Agostoni 2025. Secondo oasport.it
Coppa Agostoni 2025 al via! Ufficialmente partita la 78° edizione! - La Coppa Agostoni è partita da Via Bottego e il gruppo sta già affrontando i primi chilometri, pronto a entrare nel celebre circuito del Lissolo. Come scrive mbnews.it