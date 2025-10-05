LIVE Coppa Agostoni 2025 in DIRETTA | Adam Yates guida con oltre 2? sugli inseguitori Foratura per Canal

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:41 Il vantaggio di Yates su Canal è di circa 30”. 16:39 Mancano meno di quindici chilometri alla conclusione. 16:37 Foratura per Carlos Canal. Adam Yates prosegue da solo nel suo attacco. 16:36 La Decathlon AG2R La Mondiale Team prova ad organizzare l’inseguimento. Del Toro e Milesi ne rallentano l’azione per favorire i compagni di squadra all’attacco. 16:34 Il vantaggio della coppia di testa sugli inseguitori è ora di 2’10”. 16:31 Jay Vine e Paul Lapeira sono stati ripresi dal gruppo con Del Toro e Finn. 16:28 La velocità media aggiornata è di 41,1 kmh. 🔗 Leggi su Oasport.it

