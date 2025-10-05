LIVE Ciclismo Europei 2025 in DIRETTA | Pogacar saluta tutti Un grandissimo Scaroni in lotta per le medaglie
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA AGOSTONI DALLE 13.00 15:28 Pogacar a tutta sulle rampe di Côte de Val d’Enfer! Alle sue spalle un leone chiamato Remco Evenepoel che traina il gruppetto degli inseguitori. 15:26 Evenepoel sta dando tutto per rientrare sullo sloveno. Il belga, messe da parte le tre ascese di Côte de Saint-Romain-de-Lerps, vuole giocarsi le proprie carte. 15:24 Recuperano qualcosa i 4 inseguitori a poche centinaia di metri dall’avvio di Côte de Val d’Enfer. Vantaggio di Pogacar che si assesta sui 25 secondi. 15:22 Secondo gruppo di inseguitori con Frigo e Garofoli segnalato ad un minuto e 40 secondi dal battistrada. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - europei
