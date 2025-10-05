LIVE Ciclismo Europei 2025 in DIRETTA | Pogacar favorito ma il percorso è durissimo Occhio a Vingegaard…
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prova in linea maschile degli Europei 2025 di ciclismo su strada. Ad una settimana dal Mondiale di Kigali si rinnova la sfida tra lo sloveno Tadej Pogacar ed il belga Remco Evenepoel, che hanno occupato i primi due gradini del podio nella gara iridata. Si rivede il danese Jonas Vingegaard, che potrebbe ergersi a terzo incomodo su un percorso ricco di saliscendi. 202.5 i km da percorrere con partenza da Privas ed arrivo a Guilherand-Granges con ben 3401 metri di dislivello da coprire. Si parte subito in salita come accaduto nella gara femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - europei
Ciclismo su pista: Italia devastante agli Europei junior e under 23. Arrivano subito sette medaglie con tre ori
Ciclismo su pista, ancora grande Italia agli Europei junior e under 23. Seconda giornata con tre ori
Ciclismo su pista, ancora medaglie per l’Italia agli Europei junior e under 23
Europei ciclismo 2025 oggi: orario, percorso, favoriti. Nuova sfida tra Pogacar ed Evenepoel - - X Vai su X
Europei ciclismo, Ciabocco d'argento su strada U23. Quarta medaglia per l'Italia - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ciclismo, Europei 2025 in DIRETTA: nuova sfida Pogacar-Evenepoel, ma occhio a Vingegaard… - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prova in linea maschile degli Europei 2025 di ciclismo ... Secondo oasport.it
LIVE Ciclismo femminile, Europei 2025 in DIRETTA: assolo regale di Vollering, Longo Borghini fuori dal podio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prova in linea femminile degli Europei 2025 di ... Come scrive oasport.it