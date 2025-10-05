LIVE Ciclismo Europei 2025 in DIRETTA | Pogacar attacca Evenepoel prima risponde poi si stacca

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA AGOSTONI DALLE 13.00 15:05 Gran progressione del giovane francese Paul Seixas, che torna sulle ruote di Evenepoel. 15:04 NON NE HA PIU’ EVENEPOEL! Se ne va Tadej Pogacar! 15:03 Vanno via in due! Pogacar ed Evenepoel per il duello che tutti attendevano. 15:02 Ecco la prima progressione di Tadej Pogacar! 15:00 Ci siamo, inizia l’ascesa! Si staccano subito i fuggitivi della prima ora come il maltese Mifsud e lo slovacco Svrcek. 14:57 Primi 2 km della salita che offriranno le pendenze più sensibili, con punte al 14%. 14:54 80 km all’arrivo, tra poco l’ultima scalata verso Côte de Saint-Romain-de-Lerps (7 chilometri al 7,2% di pendenza media, con punte che vanno anche oltre il 10%). 🔗 Leggi su Oasport.it

