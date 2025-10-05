LIVE Ciclismo Europei 2025 in DIRETTA | maxi-fuga con Frigo a 150 km dall’arrivo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA AGOSTONI DALLE 13.00 13:07 Salita che presenta un primo tratto davvero duro con pendenza massima al 14%, per poi andare a scaglioni con alcuni tratti in contropendenza. 13:04 Ci siamo! Sta per iniziare la prima ascesa verso Côte de Saint-Romain-de-Lerps (7 chilometri al 7,2% di pendenza media, con punte che vanno anche oltre il 10%). 13:01 Andatura del gruppo regolata da due uomini della Slovenia, che non vuole far lievitare il margine dei contrattacanti. 12:58 Questa la composizione del gruppo inseguitori: Mihael Stajnar (SLO), Louis Vervaeke (BEL), Niklas Larsen e Casper Pedersen (DEN), Marco Frigo (ITA), Nicolas Prodhomme (FRA), Tiago Antunes (POR), Jan Stockli (SUI), Danny van der Tuuk (POL), Martin Svrcek (SVK), Kristians Belohvosciks (LAT), Emiliano Vila (GRE), Victor Langellotti (MON) ed Andrea Mifsud (MLT). 🔗 Leggi su Oasport.it
