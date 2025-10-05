LIVE Ciclismo Europei 2025 in DIRETTA | la corsa si infiamma a 100 km dall’arrivo!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA AGOSTONI DALLE 13.00 14:30 Meno di 100 km al traguardo. 14:29 Gran discesa come al solito dello sloveno Mohoric, che rientra nel gruppo dei migliori per assistere il suo capitano. 14:27 Evenepoel rilancia in discesa e porta via un gruppetto di 7 corridori con tra gli altri Pogacar, Skjelmose ed Ayuso. 14:25 Attacca il francese Pavel Sivakov e rispondono in maniera diretta il belga Evenepoel e lo sloveno Pogacar! Si infiamma la corsa ancora una volta a 104 km dal traguardo. 14:23 Ancora un cambio di passo da parte di un belga. 🔗 Leggi su Oasport.it
