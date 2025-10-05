LIVE Ciclismo Europei 2025 in DIRETTA | iniziata la gara Subito il Col du Moulin à Vent
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA AGOSTONI DALLE 13.00 11:55 Percorso che prevede subito la prima asperità, ovvero il Col du Moulin à Vent, salita di 4 km al 5,1% di pendenza media. INIZIA LA GARA! 11:50 Corridori che percorrono i primi 3.5 km neutralizzati che anticipano il via ufficiale. 11:48 Il 37% dei 101 atleti in gruppo ha preso parte anche alla prova in linea dei Mondiali in quel di Kigali. 11:45 12 gradi attualmente in quel di Privas, sede di partenza della gara. Vento che spira in direzione nord a 27 kmh. 11:41 Arrivano 4 defezioni dell’ultimo minuto. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - europei
