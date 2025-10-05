LIVE Ciclismo Europei 2025 in DIRETTA | il gruppo è a 2 minuti dai fuggitivi a 140 km dall’arrivo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA AGOSTONI DALLE 13.00 13:28 Discesa di circa 12 km che porterà verso Côte de Val d’Enfer, breve salita di 1600 metri con pendenza media che sfiora il 10%. 13:25 Gruppo segnalato ad oltre 2 minuti sulla cima di Côte de Saint-Romain-de-Lerps. 140 km all’arrivo. 13:22 Proprio in prossimità dello scollinamento gli inseguitori raggiungono i fuggitivi della prima ora. Si forma un drappello di una quindicina di corridori. 13:19 Alzano bandiera bianca lo svizzero Stockli ed il lettone Belohvosciks, che si staccano dal gruppo dei contrattaccanti. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - europei
Ciclismo su pista: Italia devastante agli Europei junior e under 23. Arrivano subito sette medaglie con tre ori
Ciclismo su pista, ancora grande Italia agli Europei junior e under 23. Seconda giornata con tre ori
Ciclismo su pista, ancora medaglie per l’Italia agli Europei junior e under 23
Europei di ciclismo, la gara elite in diretta #SkySport #Ciclismo - X Vai su X
Europei ciclismo, Ciabocco d'argento su strada U23. Quarta medaglia per l'Italia - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ciclismo, Europei 2025 in DIRETTA: Pogacar favorito, ma il percorso è durissimo. Occhio a Vingegaard… - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA AGOSTONI DALLE 13. Riporta oasport.it
Europei di ciclismo, la gara elite in diretta live - La rassegna continentale in Francia finisce con la corsa più attesa, la prova maschile in linea elite. Come scrive sport.sky.it