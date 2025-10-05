LIVE Ciclismo Europei 2025 in DIRETTA | il gruppo è a 2 minuti dai fuggitivi a 120 km dall’arrivo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA AGOSTONI DALLE 13.00 13:59 Abbandon la corsa anche lo slovacco Svrcek, molto attivo nella prima fase. 13:58 Ci avviciniamo all’avvio della seconda scalata di Côte de Saint-Romain-de-Lerps, che presenterà le pendenze più arcigne nei primi 2 km. 13:55 Arriva la comunicazione del ritiro del tedesco Georg Zimmermann. 13:53 Gruppo che transita con un ritardo di due minuti e 10 secondi. 13:51 Secondo passaggio sulla linea del traguardo. Tra poco meno di 10 km la nuova ascesa verso Côte de Saint-Romain-de-Lerps (7 chilometri al 7,2% di pendenza media, con punte che vanno anche oltre il 10%). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - europei
Ciclismo su pista: Italia devastante agli Europei junior e under 23. Arrivano subito sette medaglie con tre ori
Ciclismo su pista, ancora grande Italia agli Europei junior e under 23. Seconda giornata con tre ori
Ciclismo su pista, ancora medaglie per l’Italia agli Europei junior e under 23
