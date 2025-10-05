LIVE Ciclismo Europei 2025 in DIRETTA | DIRETTA | Pogacar è solo un immenso Scaroni si gioca il podio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA AGOSTONI DALLE 13.00 16:21 Il francese Seixas prova a mettere alla frusta Ayuso e Scaroni. L’azzurro stringe i denti e scollina con i due rivali per il bronzo. 16:20 Scollina Pogacar, che ora inizia ad amministrare realmente il cospicuo vantaggio. 16:18 Penultima asperità per i protagonisti della prova in linea degli Europei. Evenepoel resta ad un minuto da Pogacar. Nuova gran prova del Campione Olimpico. 16:15 Due km al quinto ed ultimo passaggio verso Côte de Val d’Enfer. 16:13 Ancora assieme Scaroni, Ayuso e Seixas. L’azzurro sembra pimpante. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - europei
