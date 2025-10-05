LIVE Ciclismo Europei 2025 in DIRETTA | DIRETTA | Pogacar aggiunge un’altra perla 4° un commovente Scaroni
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA AGOSTONI DALLE 13.00 16:57 Arriva al traguardo un commovente Christian Scaroni. Ci ha fatto emozionare l’azzurro. 16:56 Ed è medaglia di bronzo per il transalpino Paul Seixas, diciannovenne terribile. 16:55 Purtroppo per noi il giovane Seixas va forte anche a cronometro. Un generosissimo Scaroni purtroppo chiuderà al quarto posto. 16:53 Arriva anche un grande Remco Evenepoel. Argento al Belgio. TADEJ POGACAR CAMPIONE EUROPEO! ULTIMO CHILOMETRO! 16:51 Due km al traguardo per lo sloveno, che si lascia andare alle prime esultanze. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - europei
Ciclismo su pista: Italia devastante agli Europei junior e under 23. Arrivano subito sette medaglie con tre ori
Ciclismo su pista, ancora grande Italia agli Europei junior e under 23. Seconda giornata con tre ori
Ciclismo su pista, ancora medaglie per l’Italia agli Europei junior e under 23
Europei di ciclismo, la gara elite in diretta #SkySport #Ciclismo - X Vai su X
Giornata amara per il ciclismo azzurro agli Europei: niente medaglie ma buoni segnali. Tra gli U23, Simone Gualdi sfiora il podio chiudendo 4º, mentre Finn è 10º dopo averlo aiutato nella volata. Vince il belga Widar, in fuga solitaria. Tra le Donne Elite, domini - facebook.com Vai su Facebook
Europei di ciclismo, la gara elite in diretta live - La rassegna continentale in Francia finisce con la corsa più attesa, la prova maschile in linea elite. Segnala sport.sky.it
LIVE Ciclismo, Europei 2025 in DIRETTA: Pogacar favorito, ma il percorso è durissimo. Occhio a Vingegaard… - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA AGOSTONI DALLE 13. Da oasport.it