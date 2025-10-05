LIVE Ciclismo Europei 2025 in DIRETTA | DIRETTA | Pogacar aggiunge un’altra perla 4° un commovente Scaroni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA AGOSTONI DALLE 13.00 16:57 Arriva al traguardo un commovente Christian Scaroni. Ci ha fatto emozionare l’azzurro. 16:56 Ed è medaglia di bronzo per il transalpino Paul Seixas, diciannovenne terribile. 16:55 Purtroppo per noi il giovane Seixas va forte anche a cronometro. Un generosissimo Scaroni purtroppo chiuderà al quarto posto. 16:53 Arriva anche un grande Remco Evenepoel. Argento al Belgio. TADEJ POGACAR CAMPIONE EUROPEO! ULTIMO CHILOMETRO!  16:51 Due km al traguardo per lo sloveno, che si lascia andare alle prime esultanze. 🔗 Leggi su Oasport.it

