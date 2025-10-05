LIVE Ciclismo Europei 2025 in DIRETTA | continuano gli attacchi molto attivi Frigo e Bettiol

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA AGOSTONI DALLE 13.00 12:41 Complice la folle andatura il vantaggio degli olandesi Hoole e Paasschens, e del ceco Vacek, cala a 30 secondi. 12:38 Ripreso il primo gruppo di inseguitori, ma continuano gli attacchi. Ci riprova anche Alberto Bettiol. 12:35 Gruppetto degli inseguitori che sta per accogliere altri corridori. C’è fermento nel corso dell’unico lungo tratto di pianura della gara. 12:32 Quintetto di inseguitori composto dallo svizzero Nils Brun, dallo slovacco Lukas Kubis, dal polacco Danny van der Tuuk, dal lettone Kristians Belohvoscciks e dal finlandese Jaakko Hanninen. 🔗 Leggi su Oasport.it

