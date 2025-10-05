LIVE Ciclismo Europei 2025 in DIRETTA | continuano gli attacchi molto attivi Frigo e Bettiol
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA AGOSTONI DALLE 13.00 12:41 Complice la folle andatura il vantaggio degli olandesi Hoole e Paasschens, e del ceco Vacek, cala a 30 secondi. 12:38 Ripreso il primo gruppo di inseguitori, ma continuano gli attacchi. Ci riprova anche Alberto Bettiol. 12:35 Gruppetto degli inseguitori che sta per accogliere altri corridori. C’è fermento nel corso dell’unico lungo tratto di pianura della gara. 12:32 Quintetto di inseguitori composto dallo svizzero Nils Brun, dallo slovacco Lukas Kubis, dal polacco Danny van der Tuuk, dal lettone Kristians Belohvoscciks e dal finlandese Jaakko Hanninen. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - europei
Ciclismo su pista: Italia devastante agli Europei junior e under 23. Arrivano subito sette medaglie con tre ori
Ciclismo su pista, ancora grande Italia agli Europei junior e under 23. Seconda giornata con tre ori
Ciclismo su pista, ancora medaglie per l’Italia agli Europei junior e under 23
Europei di ciclismo, la gara elite in diretta #SkySport #Ciclismo - X Vai su X
Europei ciclismo, Ciabocco d'argento su strada U23. Quarta medaglia per l'Italia - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ciclismo, Europei 2025 in DIRETTA: Pogacar favorito, ma il percorso è durissimo. Occhio a Vingegaard… - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA AGOSTONI DALLE 13. Secondo oasport.it
LIVE Ciclismo femminile, Europei 2025 in DIRETTA: assolo regale di Vollering, Longo Borghini fuori dal podio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prova in linea femminile degli Europei 2025 di ... Lo riporta oasport.it