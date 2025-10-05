LIVE Ciclismo Europei 2025 in DIRETTA | 3 azzurri nello scarno gruppetto di testa Vingegaard già staccato
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA AGOSTONI DALLE 13.00 14:53 Gruppo dei big che annovera 27 corridori. E’ isolato Pogacar, che non può fare affidamento su alcun compagno di squadra. Tre invece i belgi con Evenepoel, altrettanti i danesi con Skjelmose, 5 i francesi con Gregoire e Seixas. 14:50 Nel gruppetto di testa ci sono tre italiani. Con Christian Scaroni figurano infatti Gianmarco Garofoli e Matteo Frigo, reduce della fuga. 14:47 Terzo passaggio sulla linea d’arrivo. Quattro giri al termine, il prossimo sarà l’ultimo lungo 34.7 km con Côte de Saint-Romain-de-Lerps. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - europei
