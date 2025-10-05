Littizzetto sta con la Flotilla | I governi non hanno fatto niente Con Fazio presidio di resistenza

Luciana Littizzetto non ha perso tempo, esprimendo solidarietà e ammirazione nei confronti degli attivisti della Global Sumud Flotilla. Intervistata da Repubblica, l'attrice torinese ha commentato gli ultimi eventi accaduti, dichiarandosi vicina ai volontari. "Ammiro le persone che sono salite sulle barche per Gaza. Sì, è un gesto politico", ha dichiarato. Puntuale l'attacco ai governi, rei, a suo dire, di non aver fatto niente. "Tante parole a vuoto", ha dichiarato. "Invece c'è la realtà: gente che ha alzato il culo, si è messa in mare facendo parlare tutto il mondo. Applausi. Non sono irresponsabili, sono coraggiosi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Littizzetto sta con la Flotilla: "I governi non hanno fatto niente. Con Fazio presidio di resistenza"

In questa notizia si parla di: littizzetto - flotilla

