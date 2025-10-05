L' Italia migliore l' uscita lunare di Schlein dopo la violenza ProPal

Siamo al paradosso. Mentre si contano i danni della guerriglia urbana scatenata dalle frange estreme al termine del corteo per Gaza di Roma, Elly Schlein accusa la premier Giorgia Meloni di usare le maniere forti! ''Abbiamo sentito Meloni usare la clava contro'' chi manifesta, contro la Flotilla ma ''nessuna condanna dei crimini di Netanyahu", ha detto la segretaria del Pd al, festival di Fanpage. "Non abbiamo sentito una parola di critica o condanna contro il governo di Netanyahu, ma solo attacchi continui alle attiviste e agli attivisti della Flotilla", ha affermato, "continuiamo a chiedere di sospendere l'accordo con Israele. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "L'Italia migliore", l'uscita lunare di Schlein dopo la violenza ProPal

In questa notizia si parla di: italia - migliore

