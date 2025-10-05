L’Istituto Annibale Maria Di Francia – Spirito Santo presenta il nuovo campo polivalente
L’Istituto Annibale Maria Di Francia – Spirito Santo ha presentato alla città un’importante novità sportiva. Nei giorni scorsi, è stato inaugurato, infatti, ufficialmente il nuovo e moderno campo polivalente, collocato all’interno della storica struttura di via Santa Marta, che permette lo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: istituto - annibale
Istituto Scolastico Annibale M. di Francia - Scuola Spirito Santo. Ludovico Einaudi · Einaudi: Experience. La mattinata del 19 settembre 2025 riassunta in 60 secondi: si è presentato al pubblico il Maestro Pietro Barbaro, il nuovo direttore artistico del “Teatro - facebook.com Vai su Facebook
Messina, la festa di Sant'Annibale Maria di Francia: esempio di carità e speranza - Annibale Maria di Francia, fondatore delle congregazioni dei padri Rogazionisti e delle Figlie del Divino Zelo, ... Segnala messina.gazzettadelsud.it
Cento anni di carità nel nome di Sant’Annibale Maria di Francia - Queste poche parole rappresentano il testo del telegramma che Monsignor Francesco Paolo Carrano, Arcivescovo di Trani, il 29 marzo 1910, inviò a padre Annibale ... Secondo traniviva.it