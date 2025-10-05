L’isola di san Nicola alle Tremiti senza acqua per la rottura di una condotta una nave per i rifornimenti dei residenti
Emergenza idrica sull’ isola di san Nicola alle Tremiti (Foggia). L’acqua arriverà grazie a una nave. La rottura di una condotta subacquea, spiega una nota della Protezione civile, ha reso di fatto impossibile l’ approvvigionamento idrico per circa sessanta persone residenti. Per sopperire al disagio è in corso un intervento coordinato dalla sala operativa della protezione civile regionale, in raccordo con la Prefettura di Foggia e la società Acquedotto Pugliese. Le operazioni di soccorso sono state rese particolarmente complesse dalle condizioni meteomarine avverse. La protezione civile sottolinea che “grazie all’impiego di una nave partita dal porto di Termoli, sull’isola è in corso un primo invio di circa 3. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
