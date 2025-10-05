L’Iran non andrà ai sorteggi dei Mondiali | la decisione di Trump

Le mosse di Donald Trump stanno creando ulteriore imbarazzo nel mondo del calcio internazionale. Dopo le pressioni dei giorni scorsi sulla FIFA per non sanzionare Israele, che erano state rivelate dai media britannici, l’ultima novità è stata il rifiuto di concedere i visti d’ingresso negli Stati Uniti ai delegati della Federcalcio dell’Iran. Il prossimo 5 dicembre, infatti, a Washington si terranno i sorteggi della fase finale del Mondiali della prossima estate, che saranno ospitati tra Stati Uniti, Canada e Messico. Solitamente, tutte le federazioni qualificate per il torneo inviano i propri delegati a seguire l’evento, ma il Dipartimento di Stato americano ha per il momento deciso di non concedere i visti agli iraniani. 🔗 Leggi su It.insideover.com

