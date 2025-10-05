L’ira di Giorgia Palmas dopo il furto sul treno a Milano | Spero che il ladro spenda il ricavato in medicine
MILANO – “Non vi posso dire la sensazione di smarrimento e la delusione che provo”. La conduttrice e showgirl Giorgia Palmas racconta in una storia di Instagram di aver subito il furto della valigia sabato mattina, mentre si trovava su un treno che da Milano l’avrebbe portata a Roma. In viaggio su un convoglio partito dalla stazione Centrale ( “vagone Executive”, sottolinea, il livello di servizio più esclusivo e lussuoso per i passeggeri) non è riuscita a fermare un uomo che ha preso il suo bagaglio e che è fuggito in pochi minuti, scendendo alla fermata di Rogoredo. O meglio, Giorgia Palmas ha realizzato l’accaduto quando ormai era troppo tardi: ha notato un uomo sistemare quello che si è poi rivelato un “finto bagaglio” nel ripiano sopra il suo posto a sedere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
