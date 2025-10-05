L’inverno si avvicina quando si possono accendere i riscaldamenti? Gli orari
Nonostante la prossima settimana è previsto il ritorno del caldo, le minime continuano ad essere molto basse e gli italiani si chiedono quando si possono accendere i riscaldamenti In questi ultimi giorni abbiamo avuto una sorta di antipasto di quello che ci potremmo aspettare nel corso delle prossime settimane per quanto riguarda le temperature. Il freddo è entrato in anticipo in Italia e in molti si sono chiesti quando si possono accendere i riscaldamenti per consentire comunque alle proprie case di restare calde. Al momento c’è ancora da aspettare un po’ di tempo e fortunatamente la prossima settimana ritornano le classiche ottobrate con giornate più calde delle ultime. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
In questa notizia si parla di: inverno - avvicina
L'inverno si avvicina: è ora di pensare alle prossime vacanze
San Severo. In sciopero della fame per il marito bloccato a Gaza, "si avvicina l'inverno, costretto a vivere in una tenda di nylon..." - X Vai su X
L’inverno si avvicina… tutto per le tue zuppe ….. vi aspettiamo #quinoa #bulgur #avena #miglio #grano - facebook.com Vai su Facebook