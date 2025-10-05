Nonostante la prossima settimana è previsto il ritorno del caldo, le minime continuano ad essere molto basse e gli italiani si chiedono quando si possono accendere i riscaldamenti In questi ultimi giorni abbiamo avuto una sorta di antipasto di quello che ci potremmo aspettare nel corso delle prossime settimane per quanto riguarda le temperature. Il freddo è entrato in anticipo in Italia e in molti si sono chiesti quando si possono accendere i riscaldamenti per consentire comunque alle proprie case di restare calde. Al momento c’è ancora da aspettare un po’ di tempo e fortunatamente la prossima settimana ritornano le classiche ottobrate con giornate più calde delle ultime. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - L’inverno si avvicina, quando si possono accendere i riscaldamenti? Gli orari