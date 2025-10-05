C’è un numero che racconta tutto: 116 aziende cinesi, il più grande contingente straniero nella storia del salone automobilistico Iaa Mobility, hanno invaso Monaco di Baviera, presentando veicoli elettrici e ibridi in grado di ridefinire l’equilibrio globale del settore. A sottolinearlo non solo le cifre (un +40% di imprese cinesi presenti rispetto all’anno passato, il 9% di quota di mercato in Europa, vendite di ibride cresciute di nove volte in dodici mesi), ma la sensazione, palpabile tra gli stand, di una nuova egemonia che si staglia all’orizzonte. L’arrivo di Dongfeng in Italia. Ma quello che fino ad ora gli italiani hanno visto è stato un semplice assaggio. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’invasione cinese dell’auto: Dongfeng sbarca in Italia e sfida l’Europa