L’invasione cinese dell’auto | Dongfeng sbarca in Italia e sfida l’Europa
C'è un numero che racconta tutto: 116 aziende cinesi, il più grande contingente straniero nella storia del salone automobilistico Iaa Mobility, hanno invaso Monaco di Baviera, presentando veicoli elettrici e ibridi in grado di ridefinire l'equilibrio globale del settore. A sottolinearlo non solo le cifre (un +40% di imprese cinesi presenti rispetto all'anno passato, il 9% di quota di mercato in Europa, vendite di ibride cresciute di nove volte in dodici mesi), ma la sensazione, palpabile tra gli stand, di una nuova egemonia che si staglia all'orizzonte. L'arrivo di Dongfeng in Italia.
La casa cinese divenne un "big player" del mercato automobilistico locale grazie al progetto della ZX berlina "scartato" per il mercato europeo da Psa - L'impresa, con base a Wuhan, fu fondata nel 1955 con il nome di Second Automobile Works, e per alcuni decenni si specializzò nella produzione di veicoli industriali basati sui sovietici Gaz 51.
Auto, la cinese Dongfeng "pronta a produrre 100mila veicoli in Italia". Chery va in Spagna - La casa automobilistica, una delle "Big Four" dell'industria automotive cinese, avrebbe avviato una trattativa con il governo.