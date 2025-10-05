L’insostenibile lentezza dell’Unione europea
L’evaporazione dell’Europa è plastica sul Medio Oriente: pare che il piano di pace annunciato da Trump sia stato appreso dalle nostre parti in diretta televisiva, senza alcun coinvolgimento europeo. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: insostenibile - lentezza
L'insostenibile leggerezza dell'essere di M. Kundera. Ho appena iniziato questo capolavoro che rappresenta una vera e propria riflessione filosofica sul senso della vita e sul contrasto tra pesantezza e leggerezza nell'affrontare gli eventi della vita. "Se tutto ac Vai su Facebook
«"Centro drammatico e dolente del destino occidentale" — scriveva Kundera negli anni in cui lavorava all'Insostenibile leggerezza dell'essere, "Praga si allontana lentamente nelle nebbie dell'Europa dell'Est cui non ha mai appartenuto"». Paolo Di Paolo su @ - X Vai su X