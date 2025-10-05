Linguaggio ed inclusione in UniBg un convegno su sostenibilità e comunicazione

Lunedì 6 ottobre, dalle 14.30 alle 17.30 nell’Aula Castoldi (piazzale Sant’Agostino, 2, Bergamo Alta), l’ Università degli studi di Bergamo organizza il convegno “Costruire sostenibilità e inclusione sociale: il contributo della comunicazione”; iniziativa a ingresso libero (fino a esaurimento posti) che intende mettere in luce il ruolo centrale che linguistica e comunicazione rivestono nella costruzione di una società più inclusiva e sostenibile. Il pomeriggio di dialogo tra mondo accademico, istituzioni e realtà sociali ed economiche sarà aperto dai saluti istituzionali del Rettore prof. Sergio Cavalieri e della Direttrice del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione professoressa Francesca Pasquali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

