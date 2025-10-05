L' ingresso di De Bruyne trasforma il Napoli | gli azzurri ribaltano il match con il Genoa

Kevin De Bruyne mette ancora la sua impronta nel successo del Napoli sul Genoa, dopo quello infrasettimanale in Champions contro lo Sporting Lisbona. Con gli azzurri sotto di un gol, il belga entra a inizio ripresa e trasforma il volto della squadra, che ribalta il match e vince per 2-1, grazie. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

