L' ingresso di De Bruyne trasforma il Napoli | gli azzurri ribaltano il match con il Genoa
Kevin De Bruyne mette ancora la sua impronta nel successo del Napoli sul Genoa, dopo quello infrasettimanale in Champions contro lo Sporting Lisbona. Con gli azzurri sotto di un gol, il belga entra a inizio ripresa e trasforma il volto della squadra, che ribalta il match e vince per 2-1, grazie. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: ingresso - bruyne
Ritorno a Manchester non proprio fortunato per De Bruyne, accolto alla grande con uno striscione dai suoi vecchi tifosi: "KIng Kev" Il suo City-Napoli è però terminato al 26' del primo tempo, quando Conte lo ha richiamato in panchina per l'ingresso di Olivera - facebook.com Vai su Facebook
Il Napoli cala il tris al Franchi: gran prestazione degli azzurri, guidata da un De Bruyne in spolvero, da un super Anguissa ma soprattutto da RASMUS HOJLUND Ottima la prestazione dei centrali, mentre lasciano a desiderare gli ingressi di Olivera e Lucca: - X Vai su X
L'ingresso di De Bruyne trasforma il Napoli: gli azzurri ribaltano il match con il Genoa - Con gli azzurri sotto di un gol, il belga entra a inizio ripresa e trasforma il volto della squadra ... Da napolitoday.it
Il Napoli ci mette 6 minuti per sbloccarla: De Bruyne trasforma su calcio di rigore - Si mette subito in discesa la partita del Napoli, che sblocca la gara del Franchi dopo appena 6 minuti grazie al calcio di rigore trasformato da Kevin De Bruyne dopo un fallo subito da Anguissa su ... Scrive tuttomercatoweb.com