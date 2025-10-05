L’Indiscrezione sulla Pensione di Ornella Muti | La Verità Sulla Cifra Che Circola

La curiosità sull’assegno fisso della celebre attrice è alta, ma non esistono dati certi: il caso di Al Bano e di altri artisti suggerisce che l’importo potrebbe essere inferiore alle aspettative. La Curiosità Sulla Pensione di Ornella Muti Ornella Muti, attrice settantenne con una lunghissima e brillante carriera alle spalle, è uno dei volti più . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - L’Indiscrezione sulla Pensione di Ornella Muti: La Verità Sulla Cifra Che Circola

In questa notizia si parla di: indiscrezione - pensione

Scopri queste somme aggiuntive in arrivo sulla pensione di dicembre 2024 - facebook.com Vai su Facebook

Ornella Muti e i suoi meravigliosi 70 anni - Ornella Muti non è una di quelle celebrità che farebbero di tutto per restare al centro della vita professionale e mondana fingendo che il ... Riporta donnamoderna.com

Ornella Muti: «L'amore maschile era il fulcro della mia vita, sono cambiata pur di essere amata. Ma ora non mi faccio più schiacciare» - Ornella Muti si prepara a ricevere il David Speciale alla 70esima edizione dei David di Donatello, in scena il 7 maggio 2025. Si legge su leggo.it