L’incidente sugli sci la paralisi | Luca è morto dopo 26 anni La compagna si era licenziata per stargli sempre vicino | Ora sei libero vola

Venezia – Nella vita di prima tutto era movimento e crescita. C’erano il basket e lo sci, il calcio e il nuoto subacqueo. C’era l’amore della giovinezza che non riesce a stare fermo e cerca una casa per potersi mettere tranquillo. Stavano bene insieme, lui e Michela. Era il 1999 e la storia si è fermata lì. In un giorno della vita di prima Luca Romanin, a 26 anni, è caduto sugli sci su una pista della Gran Risa, ha subito un grave trauma cranico e dopo due interventi chirurgici è rimasto disabile. L’energia, la passione per lo sport e la natura, la voglia di fare famiglia: tutto imploso. Sono passati altri ventisei anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

