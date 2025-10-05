L’incidente sugli sci la disabilità | Luca è morto dopo 26 anni La compagna si era licenziata per stargli sempre vicino | Ora sei libero vola
Venezia – Nella vita di prima tutto era movimento e crescita. C’erano il basket e lo sci, il calcio e il nuoto subacqueo. C’era l’amore della giovinezza che non riesce a stare fermo e cerca una casa per potersi mettere tranquillo. Stavano bene insieme, lui e Michela. Era il 1999 e la storia si è fermata lì. In un giorno della vita di prima Luca Romanin, a 26 anni, è caduto sugli sci su una pista della Gran Risa, ha subito un grave trauma cranico e dopo due interventi chirurgici è rimasto disabile. L’energia, la passione per lo sport e la natura, la voglia di fare famiglia: tutto imploso. “Grazie all’amore tutto si affronta meglio”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: incidente - disabilit
Lo stile di arianna. Bag Raiders · Shooting Stars. Siccome me lo chiedete spesso…ecco la mia storia! E no, non ho fatto un incidente #disabilità #disability #inclusion #inclusione Vai su Facebook
Sci, Luca De Aliprandini campione italiano in Gigante. Terzo l'altoatesino Vinatzer - Ai Campionati Italiani in Val Senales il finanziere di Cles di 33 anni è stato al comando fin dalla prima manche; ha ... Da rainews.it
Pechino 2022, Luca De Aliprandini: «Sugli sci sono tornato a divertirmi» - Ma Luca De Aliprandini di lasciarsi sfuggire un Olimpiade non aveva alcuna intenzione e così, dopo che la ... Scrive vanityfair.it