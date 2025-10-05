L’impegno di Bergamini per Lucca | Potenziamento infrastrutture
Deborah Bergamini capolista di Forza Italia alle regionali è una vera big della politica nazionale: vicesegretaria nazionale del partito, deputata e vice-capogruppo alla Camera, eppure si è calato con forza e determinazione nella campagna elettorale in vista del voto della prossima settimana. Come nasce la sua candidatura e il ruolo di capolista? "La mia candidatura nasce perché penso che tutte le prime linee del partito si debbano mettere in campo. Questa è un’elezione importante per la nostra Regione perché stiamo vivendo un momento storico delicato e decisivo. I prossimi cinque anni non saranno come i precedenti: la Regione rischia di ritrovarsi con il governo più a sinistra della sua storia, frutto di un’alleanza tra PD, M5s e sinistra radicale, mentre la Toscana continua a perdere terreno economico e occupazionale rispetto alle altre regioni del Centro-Nord. 🔗 Leggi su Lanazione.it
